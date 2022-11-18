Российские войска на протяжении нескольких недель штурмовали посёлок Опытное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Сейчас закрепление военнослужащих РФ в этом населённом пункте завершилось окончательно, пишет Ura.ru со ссылкой на своего военкора Евгения Линина.

Он рассказал, что все попытки контратак со стороны ВСУ были отбиты. Российским войскам благоприятствует пасмурная погода, из-за которой противник не может в полной мере использовать беспилотники.

"Штурм шёл на протяжении нескольких недель. Шла подготовка: сначала артиллерийская, миномётная. Разведка работала очень активно", — рассказал военкор в эфире Первого канала.

Он добавил, что российские бойцы брали штурмом практически каждое здание в посёлке. По его словам, все дома в Опытном были укреплёнными позициями ВСУ, противник использовал даже колодцы.