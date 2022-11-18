МИД РФ требует от международных организаций осудить расстрел украинскими военными российских пленных и провести тщательное расследование данного зверства, снятого на видео. Об этом говорится в опубликованном комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.

Она назвала опубликованные в Сети кадры очередным доказательством преступлений ВСУ и нарушений ими международного гуманитарного права, в том числе Женевских конвенций об обращении с военнопленными. Москва неоднократно обращала внимание на подобные ролики и факты, которые публиковали украинские бойцы, однако они были оставлены без внимания представителями стран Запада.

"Требуем от международных организаций осудить это вопиющее преступление, провести его тщательное расследование. Каждое совершённое украинскими вооружёнными формированиями зверство не останется безнаказанным. Все виновные и причастные к преступлениям будут установлены и понесут заслуженную кару. От возмездия никто не уйдёт", — подчеркнула Захарова.