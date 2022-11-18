Главы ДНР и ЛНР подписали указы о демобилизации студентов

Врио главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник подписали указы о демобилизации студентов из республик, ранее призванных на службу в армию в рамках мобилизации. Документы опубликованы на сайтах руководителей республик.

"Указом врио главы ДНР № 30 от 18 ноября 2022 года с военной службы увольняются студенты, призванные на военную службу по мобилизации, обучающиеся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях и получающие образование соответствующего уровня впервые", — говорится в тексте указа Дениса Пушилина.

Аналогичный документ опубликован и на портале врио руководителя ЛНР.