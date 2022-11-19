Парижане устроили акцию у Эйфелевой башни с требованием перестать вооружать Украину

Сотни жителей Парижа вышли на манифест в поддержку жителей Донбасса и с требованием прекратить поставлять вооружение Украине.

"Мы обращаемся к правительствам стран Европы: остановите вооружение Украины, вернитесь к конструктивному диалогу с Москвой! Политика вооружения и санкций ведёт нас прямо к третьей мировой войне, она убивает мирных людей. Оружие, отправленное Европой Украине, применяется не по назначению! Им убивают мирное население Донбасса", — заявила в ходе акции глава ассоциации SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ.

Она также предложила собравшимся поддержать петицию с требованием прекратить поставки вооружения на Украину, а сам документ был направлен в Национальное собрание парламента Франции. Цель такой акции, заметила Новикова-Бернэ, — показать альтернативную французским СМИ точку зрения относительно конфликта на Украине.

"Надеемся, что к нам (ассоциации SOS Donbass. — Прим. Лайфа) снова начнут присоединяться люди и европейцы наконец узнают, что происходит и происходило в Донбассе, на Украине и почему мы пришли к этой ситуации", — добавила Новикова-Бернэ.