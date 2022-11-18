"XXI век, а мы без света": Жители Одессы вышли на протесты из-за отключения электроэнергии
Жители Одессы перекрыли дорогу в знак протеста против отключения электричества
Жители Одессы вышли на улицы города в знак протеста из-за массовых отключений электричества в квартирах, которые продолжаются несколько дней. В соцсетях подписчики публикуют записи с мест акций.
Жители Одессы устроили массовые протесты из-за отключения света в домах. Видео © t.me / Типичная Одесса
На кадрах можно увидеть множество недовольных людей, которые вышли на улицы в знак протеста, а также услышать сигналящие автомобили. По сообщениям местных жителей, навстречу протестующим сразу вышли представители местной полиции с автоматами и СБУ, а также заработал один из светофоров, который до этого долго был отключён.
"Так происходит, когда света нет четверо суток. XXI век, а мы четверо суток без света", — заявила возмущённая местная жительница.
Ранее Лайф рассказывал, что около 40% потребителей электроэнергии на территории Украины остаются без света.
t.me / Типичная Одесса