"XXI век, а мы без света": Жители Одессы вышли на протесты из-за отключения электроэнергии

Жители Одессы вышли на улицы города в знак протеста из-за массовых отключений электричества в квартирах, которые продолжаются несколько дней. В соцсетях подписчики публикуют записи с мест акций.

На кадрах можно увидеть множество недовольных людей, которые вышли на улицы в знак протеста, а также услышать сигналящие автомобили. По сообщениям местных жителей, навстречу протестующим сразу вышли представители местной полиции с автоматами и СБУ, а также заработал один из светофоров, который до этого долго был отключён.