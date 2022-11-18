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18 ноября, 18:44
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"XXI век, а мы без света": Жители Одессы вышли на протесты из-за отключения электроэнергии

Жители Одессы перекрыли дорогу в знак протеста против отключения электричества

Жители Одессы вышли на улицы города в знак протеста из-за массовых отключений электричества в квартирах, которые продолжаются несколько дней. В соцсетях подписчики публикуют записи с мест акций.

Жители Одессы устроили массовые протесты из-за отключения света в домах. Видео © t.me / Типичная Одесса

На кадрах можно увидеть множество недовольных людей, которые вышли на улицы в знак протеста, а также услышать сигналящие автомобили. По сообщениям местных жителей, навстречу протестующим сразу вышли представители местной полиции с автоматами и СБУ, а также заработал один из светофоров, который до этого долго был отключён.

"Так происходит, когда света нет четверо суток. XXI век, а мы четверо суток без света", — заявила возмущённая местная жительница.

Киев может полностью остаться без света

Киев может полностью остаться без света

Ранее Лайф рассказывал, что около 40% потребителей электроэнергии на территории Украины остаются без света.

Обложка ©

t.me / Типичная Одесса

Артур Белкин

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