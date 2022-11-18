Пасечник — о казни российских пленных: Фамилии и имена убийц нам известны
Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что ему известны имена бойцов ВСУ, расстрелявших безоружных российских военнопленных в селе Макеевка Сватовского района ЛНР.
"Фамилии и имена убийц нам известны! Нелюди подписали себе приговор. Они будут найдены и понесут наказание по всей строгости военного времени", — подчеркнул он в беседе с телеканалом "Звезда".
Он напомнил, что ЛНР не единожды обращала внимание на нарушение норм международного гуманитарного права в отношении военнослужащих со стороны ВСУ. Украинские военные, по словам Пасечника, чувствуют свою безнаказанность и уже не скрывают свои преступления против гуманности. Он потребовал от международных правозащитных организаций обратить внимание на вопиющие факты нарушения Украиной Женевских конвенций и привлечь виновных к ответственности.
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Напомним, ранее в ряде телеграм-каналов распространилось видео, на котором представители ВСУ расстреливают безоружных российских пленных. В Минобороны РФ официально заявили, что украинские бойцы выстрелами в голову убили более десяти уже сдавшихся военнослужащих. Следственный комитет России уже возбудил по данному факту уголовное дело.
Специальная военная операция на Украине
ТАСС / AP