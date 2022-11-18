Эрдоган после звонка Путину связался с Зеленским ради обсуждения двух тем
Эрдоган обсудил продление зерновой сделки и ситуацию на Украине с Зеленским
Реджеп Эрдоган, Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA / NECATI SAVAS, © president.gov.ua
Президент Турции Реджеп Эрдоган провёл телефонные переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которых стороны обсудили продление зерновой сделки и нынешнюю ситуацию в Незалежной. Об этом говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера.
"Эрдоган поблагодарил президента Украины за конструктивную позицию, которую он занял в вопросе продления стамбульского соглашения по экспорту зерна. Эрдоган отметил, что положительный опыт, приобретённый при заключении договорённостей по зерну и обмену пленными, и соответствующее понимание будут способствовать прекращению огня и налаживанию почвы для переговоров", — говорится в сообщении.
Ранее сегодня президент России Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в ходе телефонных переговоров обговорили детали создания нового газового хаба. Ожидается, что в ноябре Анкара закончит строительство трубопровода для подключения к системе газа из Чёрного моря, а первые поставки газа должны прийти в Турцию в 2023 году.