Эрдоган после звонка Путину связался с Зеленским ради обсуждения двух тем

Президент Турции Реджеп Эрдоган провёл телефонные переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которых стороны обсудили продление зерновой сделки и нынешнюю ситуацию в Незалежной. Об этом говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера.

"Эрдоган поблагодарил президента Украины за конструктивную позицию, которую он занял в вопросе продления стамбульского соглашения по экспорту зерна. Эрдоган отметил, что положительный опыт, приобретённый при заключении договорённостей по зерну и обмену пленными, и соответствующее понимание будут способствовать прекращению огня и налаживанию почвы для переговоров", — говорится в сообщении.