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18 ноября, 18:12
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Эрдоган после звонка Путину связался с Зеленским ради обсуждения двух тем

Эрдоган обсудил продление зерновой сделки и ситуацию на Украине с Зеленским

<p>Реджеп Эрдоган, Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA / NECATI SAVAS, © <a href="https://president.gov.ua" target="_blank" rel="noopener noreferrer">president.gov.ua</a></p>

Реджеп Эрдоган, Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA / NECATI SAVAS, © president.gov.ua

Президент Турции Реджеп Эрдоган провёл телефонные переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которых стороны обсудили продление зерновой сделки и нынешнюю ситуацию в Незалежной. Об этом говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера.

"Эрдоган поблагодарил президента Украины за конструктивную позицию, которую он занял в вопросе продления стамбульского соглашения по экспорту зерна. Эрдоган отметил, что положительный опыт, приобретённый при заключении договорённостей по зерну и обмену пленными, и соответствующее понимание будут способствовать прекращению огня и налаживанию почвы для переговоров", — говорится в сообщении.

Эрдоган заявил о договорённости России и США воздержаться от применения ядерного оружия

Эрдоган заявил о договорённости России и США воздержаться от применения ядерного оружия

Ранее сегодня президент России Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в ходе телефонных переговоров обговорили детали создания нового газового хаба. Ожидается, что в ноябре Анкара закончит строительство трубопровода для подключения к системе газа из Чёрного моря, а первые поставки газа должны прийти в Турцию в 2023 году.

Артур Белкин

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