Белый дом заверил, что не заставляет Зеленского садиться за стол переговоров с Россией

США не толкают президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией относительно урегулирования конфликта, ведь именно ему решать, когда стоит их вести и как они будут выглядеть. Об этом журналистам во время брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Он подчеркнул, что дипломатическое урегулирование нынешней ситуации является лучшим из возможных, уступающих лишь полному выводу российских войск из зоны проведения СВО.

"Мы также говорили, что президенту Зеленскому решать, когда он будет готов вести переговоры и будет ли, а также то, как будут выглядеть эти переговоры. Никто в США не подталкивает его, не принуждает и не заставляет садиться за стол переговоров", — подчеркнул Кирби.

В Белом доме напомнили, что не намерены обсуждать ситуацию на Украине без представителей Киева и выступление за сохранение контактов с Россией, особенно на нынешнем этапе, чтобы не допустить "просчётов в стратегическом отношении между США и РФ".