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19 ноября, 15:53

На газопроводе в Ленобласти ликвидировали открытое горение

Открытое горение на газопроводе во Всеволожском районе Ленинградской области, которое началось из-за разгерметизации объекта, уже ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 18:19 мск на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", — сказано в заявлении пресс-службы ведомства.

Ранее сегодня губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что из-за взрыва на участке газопровода между Бернгардовкой и Ковалёво вспыхнул пожар. Видео с моментом ЧП появилось в Сети. В МЧС уточнили, что причиной аварии стала разгерметизация объекта.

Шесть газовых станций в Ленобласти переводят на резервную схему после взрыва на газопроводе

Шесть газовых станций в Ленобласти переводят на резервную схему после взрыва на газопроводе

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Telegram / SHOT

Андрей Бражников

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