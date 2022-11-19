На газопроводе в Ленобласти ликвидировали открытое горение
Открытое горение на газопроводе во Всеволожском районе Ленинградской области, которое началось из-за разгерметизации объекта, уже ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
"В 18:19 мск на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", — сказано в заявлении пресс-службы ведомства.
Ранее сегодня губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что из-за взрыва на участке газопровода между Бернгардовкой и Ковалёво вспыхнул пожар. Видео с моментом ЧП появилось в Сети. В МЧС уточнили, что причиной аварии стала разгерметизация объекта.
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