Шесть газовых станций в Ленобласти переводят на резервную схему после взрыва на газопроводе
В Ленинградской области после взрыва и возгорания на газопроводе под Всеволожском на резервную схему снабжения переводят шесть газораспределительных станций (ГРС). Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
"В зоне отключения из-за пожара на газопроводе под Всеволожском шесть ГРС. В настоящее время станции переводятся на резервную схему снабжения. Подача газа в частный сектор населённых пунктов Всеволожского района будет восстановлена в течение четырёх часов", — сказано в сообщении.
Лайф писал, что во Всеволожском районе Ленинградской области произошёл взрыв на газозаправочной станции, момент ЧП попал на видео. В МЧС заявили, что причиной аварии стала разгерметизация объекта.