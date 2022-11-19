Шесть газовых станций в Ленобласти переводят на резервную схему после взрыва на газопроводе

В Ленинградской области после взрыва и возгорания на газопроводе под Всеволожском на резервную схему снабжения переводят шесть газораспределительных станций (ГРС). Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

"В зоне отключения из-за пожара на газопроводе под Всеволожском шесть ГРС. В настоящее время станции переводятся на резервную схему снабжения. Подача газа в частный сектор населённых пунктов Всеволожского района будет восстановлена в течение четырёх часов", — сказано в сообщении.