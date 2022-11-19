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19 ноября, 15:39

Шесть газовых станций в Ленобласти переводят на резервную схему после взрыва на газопроводе

В Ленинградской области после взрыва и возгорания на газопроводе под Всеволожском на резервную схему снабжения переводят шесть газораспределительных станций (ГРС). Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

"В зоне отключения из-за пожара на газопроводе под Всеволожском шесть ГРС. В настоящее время станции переводятся на резервную схему снабжения. Подача газа в частный сектор населённых пунктов Всеволожского района будет восстановлена в течение четырёх часов", сказано в сообщении.

Прокуратура организовала проверку после ЧП на газопроводе в Ленобласти

Прокуратура организовала проверку после ЧП на газопроводе в Ленобласти

Лайф писал, что во Всеволожском районе Ленинградской области произошёл взрыв на газозаправочной станции, момент ЧП попал на видео. В МЧС заявили, что причиной аварии стала разгерметизация объекта.

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Матвей Шандрыголов

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