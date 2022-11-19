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19 ноября, 15:36

Британцы назвали настоящую причину встречи Сунака с Зеленским

Читатели Daily Mail возмутились очередному пакету помощи Украине от Британии

<p>Риши Сунак, Владимир Зеленский (слева). Фото © Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency, © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BA,_%D0%A0%D0%B8%D1%88%D0%B8#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Chancellor_Rishi_Sunak_(cropped).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Риши Сунак, Владимир Зеленский (слева). Фото © Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency, © Wikipedia

Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали приезд Риши Сунака в Киев, в ходе которого он пообещал Украине очередную партию помощи. Они посчитали нескончаемый поток денег для Киева крупной финансовой махинацией по отмыванию налогов, собираемых с жителей Великобритании.

"Я, как и многие британцы, не согласен с тем, что говорит Сунак. Мы знаем всю правду про отмывание денег", написал комментатор под ником Ciebie.

"Дома — сокращение расходов и высокие налоги, а в Киеве тем временем отмываются миллиарды, мы это уже проходили. Другой лидер — старая схема", добавил phil.

"Уважаемое правительство, ознакомьтесь с фактами и прекратите раздавать наши деньги. Пошлите хоть часть нашим семьям", возмутился Tommy and Paul.

"Да, давайте поднимем у нас налоги, чтобы постоянно отправлять Украине миллиарды", написал Toto4.

Последний юзер предложил президенту Украины обратиться за очередным траншем к американцам.

"Нет необходимости снова платить Зеленскому, ему и так уже выделили достаточно, а он хочет ещё. Пусть у Байдена просит", подметил west drayton blue.

Сунак пообещал Зеленскому 125 зениток и средства для борьбы с дронами

Сунак пообещал Зеленскому 125 зениток и средства для борьбы с дронами

Лайф писал, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы безопасности.

Матвей Шандрыголов

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Вовансегодня в 17:25

Маугли скалил зубы и кривлялся перед подельниками Зели как бандерлог!

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