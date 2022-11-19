Британцы назвали настоящую причину встречи Сунака с Зеленским
Читатели Daily Mail возмутились очередному пакету помощи Украине от Британии
Риши Сунак, Владимир Зеленский (слева). Фото © Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency, © Wikipedia
Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали приезд Риши Сунака в Киев, в ходе которого он пообещал Украине очередную партию помощи. Они посчитали нескончаемый поток денег для Киева крупной финансовой махинацией по отмыванию налогов, собираемых с жителей Великобритании.
"Я, как и многие британцы, не согласен с тем, что говорит Сунак. Мы знаем всю правду про отмывание денег", — написал комментатор под ником Ciebie.
"Дома — сокращение расходов и высокие налоги, а в Киеве тем временем отмываются миллиарды, мы это уже проходили. Другой лидер — старая схема", — добавил phil.
"Уважаемое правительство, ознакомьтесь с фактами и прекратите раздавать наши деньги. Пошлите хоть часть нашим семьям", — возмутился Tommy and Paul.
"Да, давайте поднимем у нас налоги, чтобы постоянно отправлять Украине миллиарды", — написал Toto4.
Последний юзер предложил президенту Украины обратиться за очередным траншем к американцам.
"Нет необходимости снова платить Зеленскому, ему и так уже выделили достаточно, а он хочет ещё. Пусть у Байдена просит", — подметил west drayton blue.
Лайф писал, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы безопасности.