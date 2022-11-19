Убийца девушки в Москве раскрыл новые подробности жестокой расправы и раскаялся

Предполагаемый убийца 29-летней девушки на юго-западе Москвы Шохрукбек Каримов раскрыл новые подробности жестокой расправы и полностью признал вину. Об этом сообщил столичный главк СК РФ в телеграм-канале и опубликовал кадры допроса.

"В ходе допроса подозреваемый полностью признал свою вину и подробно рассказал, как совершил преступление. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью один статьи 105 УК России, и избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы", — уточнили в управлении.