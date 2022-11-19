Убийца девушки в Москве раскрыл новые подробности жестокой расправы и раскаялся
СК: Обвиняемый в убийстве девушки на юго-западе Москвы Шохрукбек Каримов признал вину
Предполагаемый убийца 29-летней девушки на юго-западе Москвы Шохрукбек Каримов раскрыл новые подробности жестокой расправы и полностью признал вину. Об этом сообщил столичный главк СК РФ в телеграм-канале и опубликовал кадры допроса.
Шохрукбек Каримов признался в убийстве 29-летней девушки в Москве. Видео © t.me / Столичный СК
"В ходе допроса подозреваемый полностью признал свою вину и подробно рассказал, как совершил преступление. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью один статьи 105 УК России, и избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы", — уточнили в управлении.
Напомним, на Севастопольском проспекте в Москве нашли тело 29-летней девушки с ножевыми ранениями. Предполагаемый убийца — её знакомый, 25-летний Шохрукбек Каримов, который совершил расправу из-за нежелания погибшей встречаться с ним. За день до гибели испуганная девушка сообщала в полицию о преследовании и угрозах. Каримов был задержан в Тамбовской области при попытке скрыться.
t.me / Столичный СК