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19 ноября, 15:24

Убийца девушки в Москве раскрыл новые подробности жестокой расправы и раскаялся

СК: Обвиняемый в убийстве девушки на юго-западе Москвы Шохрукбек Каримов признал вину

Предполагаемый убийца 29-летней девушки на юго-западе Москвы Шохрукбек Каримов раскрыл новые подробности жестокой расправы и полностью признал вину. Об этом сообщил столичный главк СК РФ в телеграм-канале и опубликовал кадры допроса.

Шохрукбек Каримов признался в убийстве 29-летней девушки в Москве. Видео © t.me / Столичный СК

"В ходе допроса подозреваемый полностью признал свою вину и подробно рассказал, как совершил преступление. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью один статьи 105 УК России, и избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы", уточнили в управлении.

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Напомним, на Севастопольском проспекте в Москве нашли тело 29-летней девушки с ножевыми ранениями. Предполагаемый убийца — её знакомый, 25-летний Шохрукбек Каримов, который совершил расправу из-за нежелания погибшей встречаться с ним. За день до гибели испуганная девушка сообщала в полицию о преследовании и угрозах. Каримов был задержан в Тамбовской области при попытке скрыться.

Обложка ©

t.me / Столичный СК

Татьяна Миссуми

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