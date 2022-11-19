Украинцев снова попросили перезимовать за пределами страны

Жителям Украины лучше будет уехать на ближайшие несколько месяцев из страны в связи с серьёзным энергетическим кризисом, чтобы сократить нагрузки на систему. Об этом в интервью "Би-Би-Си" заявил глава ДТЭК — крупнейшей частной энергетической компании Незалежной — Максим Тимченко.

"Если они смогут найти альтернативное место жительства ещё на три-четыре месяца, это будет очень полезно для системы", — отметил Тимченко.