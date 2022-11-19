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Регион
Опубликовано 19 ноября 2022, 15:09
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Украинцев снова попросили перезимовать за пределами страны

Глава ДТЭК попросил украинцев уехать на зиму из страны из-за нагрузок на энергосистему

Жителям Украины лучше будет уехать на ближайшие несколько месяцев из страны в связи с серьёзным энергетическим кризисом, чтобы сократить нагрузки на систему. Об этом в интервью "Би-Би-Си" заявил глава ДТЭК — крупнейшей частной энергетической компании Незалежной — Максим Тимченко.

"Если они смогут найти альтернативное место жительства ещё на три-четыре месяца, это будет очень полезно для системы", — отметил Тимченко.

По его словам, каждый ракетный удар по энергосистеме Украины делает её менее надёжной, а помочь исправить положение может сокращение потребления электроэнергии.

Почти половина энергосистемы Украины выведена из строя из-за ракетных ударов ВС России
Почти половина энергосистемы Украины выведена из строя из-за ракетных ударов ВС России

Ранее Лайф рассказывал про массированные удары по Украине 15 ноября. Во всей стране были зафиксированы прилёты по объектам энергетики. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что удары наносятся по объектам военной инфраструктуры. А Зеленский признал, что на территории Украины сохраняется сложная ситуация с энергоснабжением.

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Артур Белкин
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