Украинцев снова попросили перезимовать за пределами страны
Глава ДТЭК попросил украинцев уехать на зиму из страны из-за нагрузок на энергосистему
Жителям Украины лучше будет уехать на ближайшие несколько месяцев из страны в связи с серьёзным энергетическим кризисом, чтобы сократить нагрузки на систему. Об этом в интервью "Би-Би-Си" заявил глава ДТЭК — крупнейшей частной энергетической компании Незалежной — Максим Тимченко.
"Если они смогут найти альтернативное место жительства ещё на три-четыре месяца, это будет очень полезно для системы", — отметил Тимченко.
По его словам, каждый ракетный удар по энергосистеме Украины делает её менее надёжной, а помочь исправить положение может сокращение потребления электроэнергии.
Ранее Лайф рассказывал про массированные удары по Украине 15 ноября. Во всей стране были зафиксированы прилёты по объектам энергетики. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что удары наносятся по объектам военной инфраструктуры. А Зеленский признал, что на территории Украины сохраняется сложная ситуация с энергоснабжением.
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