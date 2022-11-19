Зеленский сообщил о тяжёлой ситуации с электричеством на Украине
Зеленский: Сложная ситуация с энергоснабжением сохраняется в Киеве и 17 регионах
На территории Украины сохраняется сложная ситуация с энергоснабжением, заявил лидер Незалежной Владимир Зеленский.
"Тяжёлая ситуация с энергоснабжением сохраняется в общем в 17 регионах и в столице. Киевщина и Киев, очень тяжело в Одесской области, а ещё в Винницкой и Тернопольской", — написал он в телеграм-канале.
По словам украинского президента, в большинстве регионах вчера действовали стабилизационные почасовые графики отключения света. Он уточнил, что в большей степени аварийное обесточивание применяли в Одесской области и в Киеве.
Ранее Лайф рассказывал про массированные удары по Украине 15 ноября. Во всей стране были зафиксированы прилёты по объектам энергетики. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что удары наносятся по объектам военной инфраструктуры. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя. Уточнялось, что без электричества остаются 40% потребителей. Кстати, жители Одессы даже вышли на протесты из-за отключения электроэнергии.
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