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19 ноября, 05:26
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В ООН призвали расследовать сообщения о казни российских военнопленных

Представитель ООН Хак призвал изучить сообщения о массовом расстреле российских пленных

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя появившиеся в Сети кадры с массовым расстрелом российских военнослужащих, призвал расследовать сообщения о нарушении прав человека и привлечь всех виновных к ответственности.

"Мы призвали все стороны конфликта тщательно расследовать сообщения об имеющихся нарушениях прав человека, а также привлекать виновных к ответственности", — приводит его слова РИА "Новости".

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Напомним, ранее в ряде телеграм-каналов распространилось видео, на котором представители ВСУ расстреливают безоружных российских пленных. В Минобороны РФ официально заявили, что украинские бойцы выстрелами в голову убили более десяти уже сдавшихся военнослужащих. В МИД России обратились к международным организациям с требованием осудить действия украинских военных. СК РФ возбудил дело по данному факту.

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ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov

Николь Вербер

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