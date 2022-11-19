В ООН призвали расследовать сообщения о казни российских военнопленных
Представитель ООН Хак призвал изучить сообщения о массовом расстреле российских пленных
Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя появившиеся в Сети кадры с массовым расстрелом российских военнослужащих, призвал расследовать сообщения о нарушении прав человека и привлечь всех виновных к ответственности.
"Мы призвали все стороны конфликта тщательно расследовать сообщения об имеющихся нарушениях прав человека, а также привлекать виновных к ответственности", — приводит его слова РИА "Новости".
Напомним, ранее в ряде телеграм-каналов распространилось видео, на котором представители ВСУ расстреливают безоружных российских пленных. В Минобороны РФ официально заявили, что украинские бойцы выстрелами в голову убили более десяти уже сдавшихся военнослужащих. В МИД России обратились к международным организациям с требованием осудить действия украинских военных. СК РФ возбудил дело по данному факту.
ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov