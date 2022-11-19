В ООН призвали расследовать сообщения о казни российских военнопленных

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя появившиеся в Сети кадры с массовым расстрелом российских военнослужащих, призвал расследовать сообщения о нарушении прав человека и привлечь всех виновных к ответственности.

"Мы призвали все стороны конфликта тщательно расследовать сообщения об имеющихся нарушениях прав человека, а также привлекать виновных к ответственности", — приводит его слова РИА "Новости".