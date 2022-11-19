Чешский генерал уличил президента Украины в разбрасывании фейков
Чешский генерал Шедивы заявил о распространении Зеленским дезинформации об инциденте в Польше
Президент Украины Владимир Зеленский не должен был делать заявления про ЧП в Польше на основе неподтверждённых данных. Об этом заявил бывший начальник Генштаба Армии Чехии генерал Йиржи Шедивы.
"Необходимо, чтобы украинцы не распространяли ещё не проверенную информацию. Я имею в виду то, что сказал президент Владимир Зеленский", — сказал Шедивы в интервью iROZHLAS.
Генерал посетовал, что украинский лидер изначально "повёл дискуссию по неверному пути". Шедивы подчеркнул, что не стоит делать поспешных выводов о ЧП с падением ракеты в Польше — наоборот, следует действовать "очень осторожно". Он напомнил также, что Варшава в этом деле начала аккуратнее выбирать заявления в адрес Москвы.
Напомним, ряд украинских и западных политиков обвинили Россию в том, что якобы её ракета упала на территорию польского посёлка Пшеводов, граничащего с Украиной. Однако с этой версией не согласились Пентагон и президент США Джо Байден. Между тем Владимир Зеленский продолжил настаивать, что упавшая на востоке Польши ракета не была украинской, однако спустя всего считаные часы внезапно усомнился, что ракета может принадлежать российской стороне.
ТАСС / Zuma