Чешский генерал уличил президента Украины в разбрасывании фейков

Президент Украины Владимир Зеленский не должен был делать заявления про ЧП в Польше на основе неподтверждённых данных. Об этом заявил бывший начальник Генштаба Армии Чехии генерал Йиржи Шедивы.

"Необходимо, чтобы украинцы не распространяли ещё не проверенную информацию. Я имею в виду то, что сказал президент Владимир Зеленский", — сказал Шедивы в интервью iROZHLAS.