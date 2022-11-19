Взрыв газа в жилом доме на Сахалине попал на видео

Прохожие в Тымовском Сахалинской области случайно запечатлели на видео момент взрыва бытового газа в жилом доме. Людей испугал громкий хлопок, который было слышно далеко в округе.

Момент взрыва. Видео © Telegram / Сахалин ДТП/ЧП

Лайф ранее писал, что взрыв газа произошёл в жилом доме на Сахалине. По информации спасателей, обрушились все пять этажей, под завалами могут находиться люди.