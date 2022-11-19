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19 ноября, 03:47

Взрыв газа в жилом доме на Сахалине попал на видео

Прохожие в Тымовском Сахалинской области случайно запечатлели на видео момент взрыва бытового газа в жилом доме. Людей испугал громкий хлопок, который было слышно далеко в округе.

Момент взрыва. Видео © Telegram / Сахалин ДТП/ЧП

Лайф ранее писал, что взрыв газа произошёл в жилом доме на Сахалине. По информации спасателей, обрушились все пять этажей, под завалами могут находиться люди.

Между тем губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что из-под завалов дома спасатели извлекли тело мужчины. Также, по его сведениям, есть один пострадавший — его достали из-под завалов и транспортировали в операционную.

Обложка ©

Telegram / Сахалин ДТП/ЧП

Дмитрий Алексиевич

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