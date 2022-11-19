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19 ноября, 03:14
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Новые правила расчёта оплаты ЖКУ: Разъясняет юрист

Юрист Оржония: Новые правила расчёта оплаты ЖКУ будут учитывать фактическое потребление

Благодаря новым правилам расчёта россияне смогут сэкономить на коммунальных платежах. Об этом рассказал член Ассоциации юристов России Коба Оржония.

Как отметил специалист, регламент начал действовать уже осенью, но перерасчёт будет осуществляться в новом году. Так, нововведения направлены на приближение суммы платежа к фактическому потреблению плательщиком.

Названо возможное последствие внепланового повышения тарифов ЖКХ

Названо возможное последствие внепланового повышения тарифов ЖКХ

"Такой подход позволит существенно снизить сумму платежей, осуществляемых жильцами", — отметил Оржония в интервью агентству "Прайм".

По словам юриста, если раньше жильцы дома платили за водоотведение в равных долях по тарифу на общедомовые нужды (ОДН), то сейчас при расчёте будет учитываться объём личного потребления каждого плательщика. Также перерасчёт сумм платежей за ЖКХ будет осуществляться в конце каждого календарного года, тогда как сейчас это возможно только при принятии такого решения на общем собрании собственников жилья.

За себя и того парня: Названы случаи, когда долг по ЖКУ раскидывают по соседям

За себя и того парня: Названы случаи, когда долг по ЖКУ раскидывают по соседям

Как рассказывал Лайф, Минэкономразвития объявило об очередном повышении коммунальных тарифов, указав предел роста в 9%. Но в некоторых случаях эта планка будет выше.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Коньков

Юлия Коновалова

Комментарий

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Иван Алешинсегодня в 09:45

Пенсии на 4,8 ЖКХ на 9. Большое спасибо правительству.Говорили не выше уровня инфляции. Так какая инфляция?

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