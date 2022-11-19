Новые правила расчёта оплаты ЖКУ: Разъясняет юрист

Как отметил специалист, регламент начал действовать уже осенью, но перерасчёт будет осуществляться в новом году. Так, нововведения направлены на приближение суммы платежа к фактическому потреблению плательщиком.

По словам юриста, если раньше жильцы дома платили за водоотведение в равных долях по тарифу на общедомовые нужды (ОДН), то сейчас при расчёте будет учитываться объём личного потребления каждого плательщика. Также перерасчёт сумм платежей за ЖКХ будет осуществляться в конце каждого календарного года, тогда как сейчас это возможно только при принятии такого решения на общем собрании собственников жилья.