Россияне узнали, за что после Нового года придётся платить больше

В России с 1 января на ряд товаров вырастут акцизы. Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова предупреждает, что ожидать следует и увеличения их цены.

В интервью агентству "Прайм" специалист отметила, что эта ситуация, например, коснётся продукции с содержанием спирта более 1,5% — это вино, шампанское, пиво, парфюмерия. Следует ждать роста цен и на табачную продукцию, легковые автомобили и мотоциклы, а также на бензин и дизтопливо. Подорожание двух последних товаров, соответственно, поспособствует и росту цен на пассажирские перевозки и грузоперевозки, прогнозирует Долгова.

Она отметила, что из-за борьбы с контрафактом не стоит исключать повышения минимальной цены шампанского и подорожания кофе из-за неурожая в ключевых странах-экспортёрах.

"Если будет принят закон о введении с 1 января 2023 года акциза на сахаросодержащие газированные напитки (с долей алкоголя более 1,2%) в размере семи рублей за литр напитка, то цены на них также возрастут", — предупредила экономист.