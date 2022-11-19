Россияне узнали, за что после Нового года придётся платить больше
Экономист Долгова: После Нового года в России подорожают вино, табак и бензин
В России с 1 января на ряд товаров вырастут акцизы. Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова предупреждает, что ожидать следует и увеличения их цены.
В интервью агентству "Прайм" специалист отметила, что эта ситуация, например, коснётся продукции с содержанием спирта более 1,5% — это вино, шампанское, пиво, парфюмерия. Следует ждать роста цен и на табачную продукцию, легковые автомобили и мотоциклы, а также на бензин и дизтопливо. Подорожание двух последних товаров, соответственно, поспособствует и росту цен на пассажирские перевозки и грузоперевозки, прогнозирует Долгова.
Она отметила, что из-за борьбы с контрафактом не стоит исключать повышения минимальной цены шампанского и подорожания кофе из-за неурожая в ключевых странах-экспортёрах.
"Если будет принят закон о введении с 1 января 2023 года акциза на сахаросодержащие газированные напитки (с долей алкоголя более 1,2%) в размере семи рублей за литр напитка, то цены на них также возрастут", — предупредила экономист.
Напомним, ранее стало известно, что в следующем году россияне столкнутся с подорожанием одного из самых популярных напитков — колумбийского кофе. Как сообщил посол Колумбии в РФ Эктор Аренас Нейра, во многих "кофейных" колумбийских регионах сейчас наблюдаются проблемы с урожаем. Причиной тому суровая зима.
Агентство "Москва" / Кирилл Зыков