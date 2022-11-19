Российские военные отработали на Украине беспилотную разведывательно-ударную систему

Российские Вооружённые силы в ходе специальной военной операции на Украине отработали первую беспилотную разведывательно-ударную систему. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает РИА "Новости". Отмечается, что система, о которой идёт речь, обеспечивает высокую эффективность поражения украинских военных объектов.

По словам собеседника агентства, в России создана разведывательно-ударная система (РУС), включающая в себя разведывательные беспилотники различных классов и ударные дроны компании ZALA Aero.

Источник рассказал, что РУС была отработана в ходе спецоперации и показала высокую эффективность обнаружения и поражения в тактической и оперативно-тактической глубине таких целей, как скопления живой силы, бронетехника, артиллерийские системы и комплексы ПВО.

В РУС, в частности, входят разведывательные дроны ZALA 421-16E, которые выступают в том числе в качестве ретрансляторов сигнала, а также барражирующие боеприпасы "Куб", "Изделие-51" и "Изделие-52".