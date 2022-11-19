Пассажирский лайнер при взлёте протаранил автомобиль с людьми и загорелся сам

В международном аэропорту Хорхе Чавеса в Перу произошло столкновение пассажирского самолёта Airbus A320-271N с пожарной машиной, погибло два человека. Об этом информирует радио RPP.

Момент смертельного столкновения. Видео © Telegram / SkyWay

Airbus авиакомпании LATAM Airlines столкнулся с пожарной машиной во время разбега по ВПП. Экипаж, увидев автомобиль на пути, прекратил взлёт на скорости 125 узлов. Отмечается, что пассажиры воздушного судна были эвакуированы и не получили серьёзных травм. Погибли двое пожарных, которые как раз находились в столкнувшемся с самолётом автомобиле.

"Двое пожарных погибли после того, как их машина столкнулась с самолётом на взлётно-посадочной полосе в аэропорту Лимы", — говорится в сообщении.