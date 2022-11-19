Зеленский приревновал украинцев к Залужному и попросил его пиариться поменьше
FT: Зеленский попросил главкома ВСУ Залужного избегать публичности из-за роста популярности
Владимир Зеленский обратился к главнокомандующему украинскими Вооружёнными силами Валерию Залужному с просьбой снизить уровень публичности. Такими сведениями делятся источники Financial Times. Они обратили внимание на растущую популярность военачальника, ссылаясь на данные опросов в стране.
"Люди, знакомые с ситуацией, рассказали, что Залужного попросили перестать продвигать свой публичный образ", — пишет газета.
Напомним, ранее в большом интервью Time Залужный заявил, что Владимиру Зеленскому не требуются знания того уровня, которые есть у военных экспертов. Как полагает главком ВСУ, президенту следует разбираться в военном деле не больше, чем в медицине или строительстве мостов. А до этого бывший депутат Верховной рады Илья Кива предположил, что именно Залужного США и союзники хотят сделать преемником нынешнего президента Украины.