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19 ноября, 01:07

Зеленский приревновал украинцев к Залужному и попросил его пиариться поменьше

FT: Зеленский попросил главкома ВСУ Залужного избегать публичности из-за роста популярности

Владимир Зеленский обратился к главнокомандующему украинскими Вооружёнными силами Валерию Залужному с просьбой снизить уровень публичности. Такими сведениями делятся источники Financial Times. Они обратили внимание на растущую популярность военачальника, ссылаясь на данные опросов в стране.

"Люди, знакомые с ситуацией, рассказали, что Залужного попросили перестать продвигать свой публичный образ", — пишет газета.

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Напомним, ранее в большом интервью Time Залужный заявил, что Владимиру Зеленскому не требуются знания того уровня, которые есть у военных экспертов. Как полагает главком ВСУ, президенту следует разбираться в военном деле не больше, чем в медицине или строительстве мостов. А до этого бывший депутат Верховной рады Илья Кива предположил, что именно Залужного США и союзники хотят сделать преемником нынешнего президента Украины.

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Flickr

Дмитрий Алексиевич

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