Зеленский приревновал украинцев к Залужному и попросил его пиариться поменьше

Владимир Зеленский обратился к главнокомандующему украинскими Вооружёнными силами Валерию Залужному с просьбой снизить уровень публичности. Такими сведениями делятся источники Financial Times. Они обратили внимание на растущую популярность военачальника, ссылаясь на данные опросов в стране.