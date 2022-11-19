Солдаты НАТО подрались с туристами в увеселительном заведении Будапешта
Власти Венгрии расследуют драку в ночном клубе с участием военных США
Военнослужащие США подрались с иностранными туристами в ночном клубе Instant/Fogas в Будапеште, об этом сообщает телеканал М1. Венгерская прокуратура начала расследование обстоятельств инцидента.
По данным телеканала, речь идёт о военнослужащих из элитного спецподразделения НАТО, пребывающих на территории Венгрии. От Посольства США в Будапеште официальных комментариев пока не поступало. Журналисты М1 в запросе американским дипломатам отдельно заинтересовались, имеется ли у военных США внутренний кодекс поведения для таких ситуаций.
Между тем автор газеты Magyar Nemzet высказал остроумную версию о том, что американские военнослужащие в Венгрии захотели "немного повоевать". А интернет-портал Metropol предполагает, что натовские солдаты решили на практике применить навыки, полученные в ходе спецподготовки. Охрана клуба не смогла с ними справиться, поэтому хулиганов усмиряли силами полиции.
На данный момент нет сведений, кто развязал драку и какую страну представляли туристы, с которыми вступили в бой военнослужащие. Сообщается, что в потасовке никто серьёзно не пострадал, а полиция обошлась без задержаний. Тем не менее венгерские власти отнеслись к инциденту с повышенным вниманием: этому происшествию они намерены дать оценку по всей строгости закона.
Как стало известно ранее, группа французских военных попала под поезд во время проведения учений. Об этом сообщает Министерство вооружённых сил Франции, отмечая, что в результате инцидента есть погибший.