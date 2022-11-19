Солдаты НАТО подрались с туристами в увеселительном заведении Будапешта

Военнослужащие США подрались с иностранными туристами в ночном клубе Instant/Fogas в Будапеште, об этом сообщает телеканал М1. Венгерская прокуратура начала расследование обстоятельств инцидента.

По данным телеканала, речь идёт о военнослужащих из элитного спецподразделения НАТО, пребывающих на территории Венгрии. От Посольства США в Будапеште официальных комментариев пока не поступало. Журналисты М1 в запросе американским дипломатам отдельно заинтересовались, имеется ли у военных США внутренний кодекс поведения для таких ситуаций.

Между тем автор газеты Magyar Nemzet высказал остроумную версию о том, что американские военнослужащие в Венгрии захотели "немного повоевать". А интернет-портал Metropol предполагает, что натовские солдаты решили на практике применить навыки, полученные в ходе спецподготовки. Охрана клуба не смогла с ними справиться, поэтому хулиганов усмиряли силами полиции.

На данный момент нет сведений, кто развязал драку и какую страну представляли туристы, с которыми вступили в бой военнослужащие. Сообщается, что в потасовке никто серьёзно не пострадал, а полиция обошлась без задержаний. Тем не менее венгерские власти отнеслись к инциденту с повышенным вниманием: этому происшествию они намерены дать оценку по всей строгости закона.