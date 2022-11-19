NYT: На 100-м году жизни скончался лауреат "Грэмми" композитор Нед Рорем

Американский композитор Нед Рорем умер на 100-м году жизни. Об этом пишет The New York Times.

Композитор ушёл из жизни в своём доме в Верхнем Вест-Сайде Манхэттена. Изданию о кончине Рорема сообщила его племянница Мэри Маршалл. Причина смерти композитора пока не раскрывается.

Нед Рорем прославился благодаря не только композициям, но и дневникам о музыке. В 1976 году композитор получил Пулицеровскую премию, а в 1989-м был удостоен "Грэмми".