Рублёв стал полуфиналистом Итогового турнира АТР

Россиянин Андрей Рублёв вышел в полуфинал Итогового теннисного турнира ATP, это произошло впервые в его карьере. В заключительном матче группового этапа финального турнира года в итальянском Турине теннисист обыграл в трёх сетах соперника из Греции Стефаноса Циципаса.

Встреча завершилась в пользу россиянина со счётом 3:6, 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты. Рублёв в итоге занял второе место в Красной группе и вышел в плей-офф.

Теперь его соперником за выход в финал Итогового турнира ATP будет норвежец Каспер Рууд.