Рублёв стал полуфиналистом Итогового турнира АТР
Российский теннисист Рублёв обыграл Циципаса и вышел в 1/2 финала Итогового турнира ATP
Россиянин Андрей Рублёв вышел в полуфинал Итогового теннисного турнира ATP, это произошло впервые в его карьере. В заключительном матче группового этапа финального турнира года в итальянском Турине теннисист обыграл в трёх сетах соперника из Греции Стефаноса Циципаса.
Встреча завершилась в пользу россиянина со счётом 3:6, 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты. Рублёв в итоге занял второе место в Красной группе и вышел в плей-офф.
Теперь его соперником за выход в финал Итогового турнира ATP будет норвежец Каспер Рууд.
В середине октября Рублёв в двух сетах обыграл американца Себастьяна Корду в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Испании. Встреча спортсменов продлилась 1 час 17 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:3.
ТАСС / ЕРА / ANDREJ CUKIC