Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 ноября, 22:33

Минеев победил Родригеса перед отправкой в зону спецоперации

Боец ММА Минеев победил бразильца Родригеса нокаутом в третьем раунде

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев уверенно победил бразильца Фернандо Родригеса. Уже в третьем раунде противостояния он отправил соперника в нокаут.

Бой Минеева и Родригеса состоялся на стадионе "ЦСКА-арена" в Москве. Поединок проходил по правилам кикбоксинга.

В предыдущем бою, в сентябре 2022 года, Минеев победил Эрко Джана техническим нокаутом.

Мобилизованный боец ММА объяснил, почему на ноябрь у него запланирован поединок

Мобилизованный боец ММА объяснил, почему на ноябрь у него запланирован поединок

Ранее сообщалось, что Владимир Минеев получил повестку в военкомат в рамках частичной мобилизации. По его словам, он не собирается бегать от призыва. Боец уточнил, что он десантник и подпадает под первую волну объявленной мобилизации.

Обложка ©

VK / Владимир Минеев

Дмитрий Алексиевич

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров