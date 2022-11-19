Минеев победил Родригеса перед отправкой в зону спецоперации

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев уверенно победил бразильца Фернандо Родригеса. Уже в третьем раунде противостояния он отправил соперника в нокаут.

Бой Минеева и Родригеса состоялся на стадионе "ЦСКА-арена" в Москве. Поединок проходил по правилам кикбоксинга.

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Ранее сообщалось, что Владимир Минеев получил повестку в военкомат в рамках частичной мобилизации. По его словам, он не собирается бегать от призыва. Боец уточнил, что он десантник и подпадает под первую волну объявленной мобилизации.