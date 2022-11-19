Минеев победил Родригеса перед отправкой в зону спецоперации
Боец ММА Минеев победил бразильца Родригеса нокаутом в третьем раунде
Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев уверенно победил бразильца Фернандо Родригеса. Уже в третьем раунде противостояния он отправил соперника в нокаут.
Бой Минеева и Родригеса состоялся на стадионе "ЦСКА-арена" в Москве. Поединок проходил по правилам кикбоксинга.
В предыдущем бою, в сентябре 2022 года, Минеев победил Эрко Джана техническим нокаутом.
Ранее сообщалось, что Владимир Минеев получил повестку в военкомат в рамках частичной мобилизации. По его словам, он не собирается бегать от призыва. Боец уточнил, что он десантник и подпадает под первую волну объявленной мобилизации.
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