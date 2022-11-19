Украинские власти намерены создать Львовскую агломерацию из 17 территориальных общин

На Украине намерены создать Львовскую агломерацию из 17 территориальных общин, одной из главных задач территориального объединения станет децентрализация энергосистемы. Об этом сообщил глава Львовской военной администрации Максим Козицкий, добавив, что агломерация может стать первой, которая будет создана в стране.

"Это возможность реализовывать инвестиционные и инфраструктурные проекты. Правительство будет отдавать предпочтение финансированию проектов, которые будут иметь значение не только для одного общества, а как минимум для субрегиона", — написал Козицкий в соцсетях.

В приоритете у руководства новой агломерации будут вопросы децентрализации энергосистемы, а также создание "зелёной энергетики", обеспечение развития новых технологий и образования, заявил чиновник.