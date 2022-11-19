Поляки потребовали наказать украинцев за ЧП с ракетой и изгнать их из страны

Жители Польши потребовали от властей не оставлять инцидент с падением украинской ракеты безнаказанным. Массовые обращения с призывом к президенту Анджею Дуде пользователи оставляют, в частности, в "Твиттере". Читатели потребовали от киевских властей возмещения ущерба семьям погибших.

"Когда будет создана комиссия по наказанию украинцев за гибель двух польских граждан? Когда произойдёт изгнание всех украинцев из Польши?" — поинтересовался комментатор.

"Мы великая нация с прекрасной историей, а вы опустили нас до уровня слуг для украинцев, поставив интересы Украины выше интересов Польши", — посетовал второй.

"Господин президент, к сожалению, предвзятость украинского правительства указывает на то, что вы лжёте. Ваши американские друзья и другие спецслужбы отслеживали ракету, её запустили украинцы, но вы не угрожаете последствиями своим союзникам и хотите заставить их поверить, что это Россия", — поделился мнением третий, сделав отсылку к первоначальному утверждению Варшавы о вине России.

"Мы все понимаем, господин президент, но почему поляки должны платить за ошибку украинцев? Это Украина должна заплатить семье за убийство, потому что это её ракета упала на польскую землю, убив невинных людей", — призвал новый читатель.

"Сегодня вы виделись с семьями погибших. Вы передали им извинения, принесённые Украиной? Проявит ли Киев заботу по отношению к ним? Возместит ли ущерб? Полякам не нужна очередная ложь", — отметил другой.

"Может быть, это наивность, но я верю в честность людей. Как теперь должна вести себя украинская сторона? Прежде всего им следует признать свою ошибку, извиниться, а затем попытаться как-то загладить вину. Это не только вопрос чести и хорошего вкуса, это обычная порядочность!" — написал читатель.