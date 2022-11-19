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18 ноября, 21:03

Мэр Львова призвал горожан быть готовыми к отсутствию света и тепла неделями

Жителям Львова необходимо иметь альтернативное электроснабжение и быть готовыми к тому, что света и тепла не будет в городе неделями. С таким предупреждением выступил львовский мэр Андрей Садовой. Он подчеркнул, что это надо "понять каждому".

"Львовянам стоит осознать, что реалии, с которыми мы столкнулись сейчас, являются обыденностью многих общин востока и юга Украины уже много месяцев", — сказал градоначальник на видео, опубликованном в социальных сетях.

Садовой призвал горожан устанавливать буржуйки и генераторы, чтобы иметь зимой тепло и свет. Во Львове уже обустроили около тысячи пунктов обогрева, сообщил мэр, напомнив, что власти компенсируют половину стоимости дизель-генераторов.

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Дмитрий Алексиевич

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