Минюст США назначил спецпрокурора для расследования по делу Трампа

Глава Минюста США генпрокурор Меррик Гарланд сообщил о назначении спецпрокурора для проведения расследования по делу бывшего президента страны Дональда Трампа. Это связано с двумя продолжающимися уголовными расследованиями, которые, по словам Гарланда, "получили широкое публичное освещение".

Генпрокурор сообщил, что разбираться будут обвинения относительно того, "не препятствовало ли некое лицо или объединение после состоявшихся в 2020 году президентских выборов передаче власти". Это подразумевает вероятную причастность Трампа к штурму Капитолия, который его сторонники устроили в январе 2021 года.

Спецпрокурору предстоит расследовать также законность хранения экс-президентом секретных правительственных документов в частном имении Мар-а-Лаго, Флорида. Рассматриваться будет и возможное препятствование проведению проверок на данный счёт.