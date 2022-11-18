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18 ноября, 20:42

Минюст США назначил спецпрокурора для расследования по делу Трампа

Глава Минюста США генпрокурор Меррик Гарланд сообщил о назначении спецпрокурора для проведения расследования по делу бывшего президента страны Дональда Трампа. Это связано с двумя продолжающимися уголовными расследованиями, которые, по словам Гарланда, "получили широкое публичное освещение".

Генпрокурор сообщил, что разбираться будут обвинения относительно того, "не препятствовало ли некое лицо или объединение после состоявшихся в 2020 году президентских выборов передаче власти". Это подразумевает вероятную причастность Трампа к штурму Капитолия, который его сторонники устроили в январе 2021 года.

Спецпрокурору предстоит расследовать также законность хранения экс-президентом секретных правительственных документов в частном имении Мар-а-Лаго, Флорида. Рассматриваться будет и возможное препятствование проведению проверок на данный счёт.

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Обложка ©

Flickr

Дмитрий Алексиевич

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