В Херсонской области сообщили об использовании детей в качестве наводчиков для ВСУ
ВСУ активно привлекает детей и подростков для корректировки артиллерийского огня в Херсонской области. Об этом со ссылкой на представителя правоохранительных органов региона сообщает ТАСС.
"Украинская сторона активно использует детей и подростков, не осознающих характера и последствий своих действий, как для корректировки артиллерийского огня ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры, так и в своей националистической пропаганде", — сказал силовик.
Так, по словам правоохранителя, один из задержанных подростков был наводчиком на предприятие в Голопристанском районе области. В итоге из-за обстрела пострадало семь человек.
Ранее в Каховском районе Херсонской области был задержан наводчик, который передавал ВСУ информацию о перемещении 76-й дивизии ВДВ. Злоумышленник корректировал артиллерийские удары по месту нахождения бойцов. Мужчина рассказал, что отправлял данные через мессенджеры солдатам Незалежной, а также родственникам в Польше.
ТАСС / АР / Andrew Kravchenko