В Херсонской области сообщили об использовании детей в качестве наводчиков для ВСУ

ВСУ активно привлекает детей и подростков для корректировки артиллерийского огня в Херсонской области. Об этом со ссылкой на представителя правоохранительных органов региона сообщает ТАСС.

"Украинская сторона активно использует детей и подростков, не осознающих характера и последствий своих действий, как для корректировки артиллерийского огня ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры, так и в своей националистической пропаганде", — сказал силовик.

Так, по словам правоохранителя, один из задержанных подростков был наводчиком на предприятие в Голопристанском районе области. В итоге из-за обстрела пострадало семь человек.