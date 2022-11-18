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18 ноября, 20:49

В Херсонской области сообщили об использовании детей в качестве наводчиков для ВСУ

ВСУ активно привлекает детей и подростков для корректировки артиллерийского огня в Херсонской области. Об этом со ссылкой на представителя правоохранительных органов региона сообщает ТАСС.

"Украинская сторона активно использует детей и подростков, не осознающих характера и последствий своих действий, как для корректировки артиллерийского огня ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры, так и в своей националистической пропаганде", сказал силовик.

Так, по словам правоохранителя, один из задержанных подростков был наводчиком на предприятие в Голопристанском районе области. В итоге из-за обстрела пострадало семь человек.

В Херсонской области задержали группу наводчиков, состоящую из выпущенных украинских заключённых

В Херсонской области задержали группу наводчиков, состоящую из выпущенных украинских заключённых

Ранее в Каховском районе Херсонской области был задержан наводчик, который передавал ВСУ информацию о перемещении 76-й дивизии ВДВ. Злоумышленник корректировал артиллерийские удары по месту нахождения бойцов. Мужчина рассказал, что отправлял данные через мессенджеры солдатам Незалежной, а также родственникам в Польше.

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ТАСС / АР / Andrew Kravchenko

Юлия Коновалова
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