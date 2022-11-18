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18 ноября, 20:18

Моравецкий: Польские следователи могут поехать на Украину по делу о падении ракеты

Польша может отправить следователей на Украину для расследования обстоятельств падения ракеты на территории страны. Об этом сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

"Как только будет нужно, польские следователи поедут на украинскую сторону", — заявил Моравецкий.

В Польше опубликовали карту прилёта украинской ракеты

В Польше опубликовали карту прилёта украинской ракеты

Напомним, 15 ноября стало известно, что две ракеты упали на территорию польского посёлка Пшеводов, граничащего с Украиной. В результате погибло два человека. В Киеве обвиняли в этом Россию. Однако в Минобороны РФ уточнили, что данные снаряды — это украинские С-300. США и власти Польши согласились с этой версией.

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ТАСС / ЕРА / MARTIN DIVISEK

Юлия Коновалова

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