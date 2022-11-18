В Краснодаре в один день пропали двое учеников пятого и девятого классов

Два ученика школы № 66 в Краснодаре пропали в один день, 16 ноября. В семь утра 11-летний пятиклассник Дмитрий Горюшкин и 14-летний девятиклассник Александр Голубинский отправились на занятия, с тех пор о местонахождении ребят ничего не известно.

По некоторым данным, старшего мальчика видели в школе примерно в 10 часов, но вскоре он пропал. Родители подростков уже обратились в полицию. Оба ребёнка проживают в неполных семьях. Сообщается, что Горюшкин перед исчезновением поссорился с матерью из-за неуспеваемости. На момент исчезновения у него при себе не было ни телефона, ни денег.

Сотовый Голубинского недоступен. Известно, что только с начала ноября он уже дважды уходил из дома.