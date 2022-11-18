В Краснодаре в один день пропали двое учеников пятого и девятого классов
Дмитрий Горюшкин. Фото © VK / Лиза алерт
Два ученика школы № 66 в Краснодаре пропали в один день, 16 ноября. В семь утра 11-летний пятиклассник Дмитрий Горюшкин и 14-летний девятиклассник Александр Голубинский отправились на занятия, с тех пор о местонахождении ребят ничего не известно.
По некоторым данным, старшего мальчика видели в школе примерно в 10 часов, но вскоре он пропал. Родители подростков уже обратились в полицию. Оба ребёнка проживают в неполных семьях. Сообщается, что Горюшкин перед исчезновением поссорился с матерью из-за неуспеваемости. На момент исчезновения у него при себе не было ни телефона, ни денег.
Сотовый Голубинского недоступен. Известно, что только с начала ноября он уже дважды уходил из дома.
Ранее, напомним, в Башкирии были найдены спящими в багажнике автомобиля трое детей, которые ночью ушли из дома и пропали. Поиски велись с утра 6 ноября, когда стало известно, что около полуночи трое мальчиков двенадцати, восьми и пяти лет ушли из дома в Иглинском районе и не вернулись.