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18 ноября, 20:02

В Краснодаре в один день пропали двое учеников пятого и девятого классов

<p>Дмитрий Горюшкин. Фото © VK / <a href="https://vk.com/lizaalert?z=photo-20895918_457241635/wall-20895918_9480" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Лиза алерт</a></p>

Дмитрий Горюшкин. Фото © VK / Лиза алерт

Два ученика школы № 66 в Краснодаре пропали в один день, 16 ноября. В семь утра 11-летний пятиклассник Дмитрий Горюшкин и 14-летний девятиклассник Александр Голубинский отправились на занятия, с тех пор о местонахождении ребят ничего не известно.

По некоторым данным, старшего мальчика видели в школе примерно в 10 часов, но вскоре он пропал. Родители подростков уже обратились в полицию. Оба ребёнка проживают в неполных семьях. Сообщается, что Горюшкин перед исчезновением поссорился с матерью из-за неуспеваемости. На момент исчезновения у него при себе не было ни телефона, ни денег.

Сотовый Голубинского недоступен. Известно, что только с начала ноября он уже дважды уходил из дома.

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Ранее, напомним, в Башкирии были найдены спящими в багажнике автомобиля трое детей, которые ночью ушли из дома и пропали. Поиски велись с утра 6 ноября, когда стало известно, что около полуночи трое мальчиков двенадцати, восьми и пяти лет ушли из дома в Иглинском районе и не вернулись.

Дмитрий Алексиевич

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