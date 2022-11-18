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18 ноября, 19:46

"Спартак" проиграл ЦСКА в матче КХЛ и потерпел первое поражение под управлением Гришина

В очередном матче Чемпионата Континентальной хоккейной лиги столичный "Спартак" принимал ЦСКА и уступил со счётом 4:2. Игра прошла во Дворце спорта "Мегаспорт".

Заброшенными голами ​​в составе победителей отметились Виталий Абрамов, Павел Карнаухов, Тахир Мингачев и Сергей Плотников (52). У проигравших забивали Кирилл Кожевников и Тимур Хайруллин. Кожевников забил первую шайбу в КХЛ.

Это поражение стало первым для главного тренера спартаковцев Игоря Гришина.

Главным тренером ХК "Спартак" назначен Игорь Гришин

Главным тренером ХК "Спартак" назначен Игорь Гришин

ЦСКА в следующем матче в Балашихе сыграет с "Витязем. К "Спартаку в свою очередь приедет ярославский "Локомотив". Обе встречи намечены на 20 ноября.

Ранее Лайф сообщал, что "Спартак" уволил Бориса Миронова с поста главного тренера. Произошло это после того, как красно-белые потерпели целую серию поражений в регулярном чемпионате КХЛ.

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KHL.RU

Дмитрий Алексиевич

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