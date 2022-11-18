"Спартак" проиграл ЦСКА в матче КХЛ и потерпел первое поражение под управлением Гришина
В очередном матче Чемпионата Континентальной хоккейной лиги столичный "Спартак" принимал ЦСКА и уступил со счётом 4:2. Игра прошла во Дворце спорта "Мегаспорт".
Заброшенными голами в составе победителей отметились Виталий Абрамов, Павел Карнаухов, Тахир Мингачев и Сергей Плотников (52). У проигравших забивали Кирилл Кожевников и Тимур Хайруллин. Кожевников забил первую шайбу в КХЛ.
Это поражение стало первым для главного тренера спартаковцев Игоря Гришина.
ЦСКА в следующем матче в Балашихе сыграет с "Витязем. К "Спартаку в свою очередь приедет ярославский "Локомотив". Обе встречи намечены на 20 ноября.
KHL.RU