"Спартак" проиграл ЦСКА в матче КХЛ и потерпел первое поражение под управлением Гришина

В очередном матче Чемпионата Континентальной хоккейной лиги столичный "Спартак" принимал ЦСКА и уступил со счётом 4:2. Игра прошла во Дворце спорта "Мегаспорт".

Заброшенными голами ​​в составе победителей отметились Виталий Абрамов, Павел Карнаухов, Тахир Мингачев и Сергей Плотников (52). У проигравших забивали Кирилл Кожевников и Тимур Хайруллин. Кожевников забил первую шайбу в КХЛ.

Это поражение стало первым для главного тренера спартаковцев Игоря Гришина.