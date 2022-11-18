Запад озадачился объёмом российского ракетного арсенала

Должностные лица Запада и Украины несколько месяцев утверждали, что запасы ракет у России якобы истощаются — тем не менее российская сторона продолжает регулярные массированные ракетные удары на Украине, отмечает New York Times.

Экс-полковник корпуса морской пехоты США, старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан сообщил газете, что лишь немногие западные специалисты имеют чёткое понимание российского ракетного арсенала.

"Мало кто из западных чиновников имеет чёткое представление о статусе российского арсенала или точно знает, сколько осталось ракет", — сказал Кансиан изданию.

Эксперт добавил, что, по мнению западных военных, долгое время Россия хранила запас ракет и вооружений на случай "войны с НАТО".