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18 ноября, 19:32

Запад озадачился объёмом российского ракетного арсенала

New York Times: У Запада нет реального представления о ракетных запасах России

Должностные лица Запада и Украины несколько месяцев утверждали, что запасы ракет у России якобы истощаются — тем не менее российская сторона продолжает регулярные массированные ракетные удары на Украине, отмечает New York Times.

Экс-полковник корпуса морской пехоты США, старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан сообщил газете, что лишь немногие западные специалисты имеют чёткое понимание российского ракетного арсенала.

"Мало кто из западных чиновников имеет чёткое представление о статусе российского арсенала или точно знает, сколько осталось ракет", — сказал Кансиан изданию.

Эксперт добавил, что, по мнению западных военных, долгое время Россия хранила запас ракет и вооружений на случай "войны с НАТО".

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Ранее Лайф рассказывал про массированные удары по Украине 15 ноября. По всей Украине были зафиксированы прилёты по объектам энергетики. В результате электричество пропало практически по всей стране.

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VK / Минобороны России

Дмитрий Алексиевич
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