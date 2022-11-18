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18 ноября, 18:57
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"Жизнь за жизнь": Медведев пообещал "чистую кару" бойцам ВСУ за расстрел российских пленных

Зампред Совбеза РФ Медведев выступил за казнь бойцов ВСУ, расстрелявших российских пленных

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале заявил, что расстрелявших российских пленных бойцов ВСУ может ждать за это лишь одно наказание — смертная казнь.

Он вспомнил, как в университете изучал уголовное право и отметил, что наказание состоит из двух элементов: кары и условий для исправления провинившегося.

"И только смертная казнь — чистая кара, по понятным причинам. По принципу "жизнь за жизнь", известному ещё с ветхозаветных времён (Левит, 24:20). Украинские ублюдки, расстрелявшие российских военнослужащих, не должны понести никакого иного наказания, кроме того, что является чистой карой. Даже если на их поиски уйдут годы", — отметил Медведев.

СК возбудил дело по факту массового расстрела ВСУ российских пленных

СК возбудил дело по факту массового расстрела ВСУ российских пленных

Напомним, ранее в ряде телеграм-каналов распространилось видео, на котором представители ВСУ расстреливают безоружных российских пленных. В Минобороны РФ официально заявили, что украинские бойцы выстрелами в голову убили более десяти уже сдавшихся военнослужащих. В МИД России обратились к международным организациям с требованием осудить действия украинских военных.

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ТАСС / Штукина Екатерина

Артур Белкин

Комментарий

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Алекс Климоввчера в 20:41

На месте дислокации этого подразделения ВСУ давно уже должны остыть угли, для этого у нас есть и вкс и искандеры.

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