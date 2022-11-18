Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале заявил, что расстрелявших российских пленных бойцов ВСУ может ждать за это лишь одно наказание — смертная казнь.

Он вспомнил, как в университете изучал уголовное право и отметил, что наказание состоит из двух элементов: кары и условий для исправления провинившегося.

"И только смертная казнь — чистая кара, по понятным причинам. По принципу "жизнь за жизнь", известному ещё с ветхозаветных времён (Левит, 24:20). Украинские ублюдки, расстрелявшие российских военнослужащих, не должны понести никакого иного наказания, кроме того, что является чистой карой. Даже если на их поиски уйдут годы", — отметил Медведев.