"Жизнь за жизнь": Медведев пообещал "чистую кару" бойцам ВСУ за расстрел российских пленных
Зампред Совбеза РФ Медведев выступил за казнь бойцов ВСУ, расстрелявших российских пленных
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале заявил, что расстрелявших российских пленных бойцов ВСУ может ждать за это лишь одно наказание — смертная казнь.
Он вспомнил, как в университете изучал уголовное право и отметил, что наказание состоит из двух элементов: кары и условий для исправления провинившегося.
"И только смертная казнь — чистая кара, по понятным причинам. По принципу "жизнь за жизнь", известному ещё с ветхозаветных времён (Левит, 24:20). Украинские ублюдки, расстрелявшие российских военнослужащих, не должны понести никакого иного наказания, кроме того, что является чистой карой. Даже если на их поиски уйдут годы", — отметил Медведев.
Напомним, ранее в ряде телеграм-каналов распространилось видео, на котором представители ВСУ расстреливают безоружных российских пленных. В Минобороны РФ официально заявили, что украинские бойцы выстрелами в голову убили более десяти уже сдавшихся военнослужащих. В МИД России обратились к международным организациям с требованием осудить действия украинских военных.
ТАСС / Штукина Екатерина