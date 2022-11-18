"Газпром" начал поставки газа в Азербайджан по новому договору

Поставки российского газа в Азербайджан по новому договору "Газпрома" с компанией SOCAR начались 15 ноября. Об этом отечественный холдинг сообщил в телеграм-канале.

"Документ подписан между ООО "Газпром экспорт" и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR)", — сказано в сообщении.

В "Газпроме" уточнили, что поставки голубого топлива будут продолжаться до марта 2023 года, а их общий объём составит до одного миллиарда кубометров газа.

Российский "Газпром" в 2000–2006 годах поставлял газ в Азербайджан, затем была пауза до 2017–2018 годов. С 2019-го страна вновь отказалась от топлива из РФ после запуска второй фазы разработки месторождения Шах-Дениз в Каспийском море.