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18 ноября, 18:53

"Газпром" начал поставки газа в Азербайджан по новому договору

Поставки российского газа в Азербайджан по новому договору "Газпрома" с компанией SOCAR начались 15 ноября. Об этом отечественный холдинг сообщил в телеграм-канале.

"Документ подписан между ООО "Газпром экспорт" и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR)", — сказано в сообщении.

В "Газпроме" уточнили, что поставки голубого топлива будут продолжаться до марта 2023 года, а их общий объём составит до одного миллиарда кубометров газа.

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Российский "Газпром" в 2000–2006 годах поставлял газ в Азербайджан, затем была пауза до 2017–2018 годов. С 2019-го страна вновь отказалась от топлива из РФ после запуска второй фазы разработки месторождения Шах-Дениз в Каспийском море.

Ранее Лайф рассказывал о том, что цена газа в Европе по итогам торгов 14 ноября выросла до 1250 долларов за одну тысячу кубических метров.

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Telegram / "Газпром"

Илья Суриков

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