"Открыто врёт": Британцы набросились на Сунака после слов о России
Слова премьера Сунака о "российской вине" в ударе по Польше возмутили читателей Daily Mail
Читатели Daily Mail отреагировали на высказывания премьер-министра Великобритании Риши Сунака о "российской вине" в ракетном ударе Украины по Польше. Политик ранее допустил, что ракета могла быть украинской, оговорившись, что виновата всё равно Москва. Позиция главы кабмина не устроила читателей, которые упрекнули его в стремлении переложить всю вину на Россию.
"Почему Риши Сунак так открыто врёт? Ракета была выпущена Украиной, и весь мир это знает. Зачем использовать слово "могла", — задался вопросом один из комментаторов.
"Без сомнений, Украина запустила эту ракету специально. Зеленский хочет развязать третью мировую войну и не остановится ни перед чем, чтобы достичь этого", — полагает второй.
"Думаю, люди должны перестать вестись на этот бред, партия Сунака во всём обвиняет Россию, а люди настолько доверчивы, что верят им", — негодует третий.
"Просто перестаньте давать Украине деньги!" — делится рекомендацией новый пользователь.
Напомним, 15 ноября стало известно, что две ракеты упали на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. В результате погибло два человека. В Киеве обвиняли в этом Россию. Однако в Минобороны РФ уточнили, что данные снаряды — это украинские С-300. США и власти Польши согласились с этой версией.
ТАСС / ЕРА / PETER POWELL