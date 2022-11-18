"Открыто врёт": Британцы набросились на Сунака после слов о России

Читатели Daily Mail отреагировали на высказывания премьер-министра Великобритании Риши Сунака о "российской вине" в ракетном ударе Украины по Польше. Политик ранее допустил, что ракета могла быть украинской, оговорившись, что виновата всё равно Москва. Позиция главы кабмина не устроила читателей, которые упрекнули его в стремлении переложить всю вину на Россию.

"Почему Риши Сунак так открыто врёт? Ракета была выпущена Украиной, и весь мир это знает. Зачем использовать слово "могла", — задался вопросом один из комментаторов.

"Без сомнений, Украина запустила эту ракету специально. Зеленский хочет развязать третью мировую войну и не остановится ни перед чем, чтобы достичь этого", — полагает второй.

"Думаю, люди должны перестать вестись на этот бред, партия Сунака во всём обвиняет Россию, а люди настолько доверчивы, что верят им", — негодует третий.

"Просто перестаньте давать Украине деньги!" — делится рекомендацией новый пользователь.