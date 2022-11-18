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Опубликовано 18 ноября 2022, 19:06
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В ЛНР вычислили палачей безоружных российских военнопленных

Офицер НМ ЛНР Марочко: Российских военнопленных расстреляли бойцы 80-й бригады ВСУ

Безоружных российских военных при сдаче в плен в селе Макеевка Луганской Народной Республики (ЛНР) расстреляли солдаты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВФУ (вооружённых формирований Украины. — Прим. Лайфа) после содеянного в Макеевке станет теперь целью № 1 для наших военнослужащих", — написал Марочко в телеграм-канале.

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Ранее в Минобороны РФ официально подтвердили, что украинские бойцы выстрелами в голову убили более десяти уже сдавшихся военнослужащих. Следственный комитет России уже возбудил по данному факту уголовное дело. А врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ему известны имена бойцов ВСУ, расстрелявших безоружных российских военнопленных в Макеевке.

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ТАСС / AP / Frank Augstein

Илья Суриков
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