В ЛНР вычислили палачей безоружных российских военнопленных

Безоружных российских военных при сдаче в плен в селе Макеевка Луганской Народной Республики (ЛНР) расстреляли солдаты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.