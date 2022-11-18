В ЛНР вычислили палачей безоружных российских военнопленных
Офицер НМ ЛНР Марочко: Российских военнопленных расстреляли бойцы 80-й бригады ВСУ
Безоружных российских военных при сдаче в плен в селе Макеевка Луганской Народной Республики (ЛНР) расстреляли солдаты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВФУ (вооружённых формирований Украины. — Прим. Лайфа) после содеянного в Макеевке станет теперь целью № 1 для наших военнослужащих", — написал Марочко в телеграм-канале.
Ранее в Минобороны РФ официально подтвердили, что украинские бойцы выстрелами в голову убили более десяти уже сдавшихся военнослужащих. Следственный комитет России уже возбудил по данному факту уголовное дело. А врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ему известны имена бойцов ВСУ, расстрелявших безоружных российских военнопленных в Макеевке.
ТАСС / AP / Frank Augstein