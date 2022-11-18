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18 ноября, 20:25

При падении башенного крана в Ростове-на-Дону погибло два человека

На строительной площадке в Ростове-на-Дону рухнул башенный кран. В результате этого происшествия погибли крановщик и рабочий, сообщает СУ СК РФ по Ростовской области.

"По предварительным данным, 18 ноября 2022 года на строительном объекте, расположенном по улице Берберовской в городе Ростове-на-Дону, произошло опрокидывание высотного (башенного) строительного крана. В результате чего двое рабочих скончались на месте происшествия", — сообщает пресс-служба ведомства.

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Ранее, напомним, башенный кран рухнул на строящееся здание больницы в Хабаровске. Как сообщил Лайфу источник, всё случилось в Зейском переулке, 30/1. По данным прокуратуры края, в результате ЧП погиб один человек.

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Пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области

Дмитрий Алексиевич

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