При падении башенного крана в Ростове-на-Дону погибло два человека

На строительной площадке в Ростове-на-Дону рухнул башенный кран. В результате этого происшествия погибли крановщик и рабочий, сообщает СУ СК РФ по Ростовской области.

"По предварительным данным, 18 ноября 2022 года на строительном объекте, расположенном по улице Берберовской в городе Ростове-на-Дону, произошло опрокидывание высотного (башенного) строительного крана. В результате чего двое рабочих скончались на месте происшествия", — сообщает пресс-служба ведомства.