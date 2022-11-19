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18 ноября, 21:32

Под удар в городе Запорожье попал объект промышленной инфраструктуры

В подконтрольном Киеву городе Запорожье под удар попал объект промышленной инфраструктуры, об этом сообщил глава подконтрольной Киеву Запорожской областной государственной администрации Александр Старух.

"Под удар в Запорожье попал объект промышленной инфраструктуры, сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух", — пишет издание "Страна.ua".

Ранее некоторые СМИ Украины распространили сообщение о серии взрывов в Запорожье.

В Винницкой области под удар попал объект критической инфраструктуры

В Винницкой области под удар попал объект критической инфраструктуры

Накануне, напомним, взрывы произошли на объектах критической инфраструктуры в Изюмском районе Харьковской области. Об этом заявил глава местной администрации Олег Синегубов.

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Telegram / Минобороны России

Дмитрий Алексиевич
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