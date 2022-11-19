Под удар в городе Запорожье попал объект промышленной инфраструктуры
В подконтрольном Киеву городе Запорожье под удар попал объект промышленной инфраструктуры, об этом сообщил глава подконтрольной Киеву Запорожской областной государственной администрации Александр Старух.
"Под удар в Запорожье попал объект промышленной инфраструктуры, сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух", — пишет издание "Страна.ua".
Ранее некоторые СМИ Украины распространили сообщение о серии взрывов в Запорожье.
Накануне, напомним, взрывы произошли на объектах критической инфраструктуры в Изюмском районе Харьковской области. Об этом заявил глава местной администрации Олег Синегубов.
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