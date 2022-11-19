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18 ноября, 21:55

Минобороны: Поезд во Франции сбил группу военных, есть погибший

Группа французских военных попала под поезд во время проведения учений. Об этом сообщает Министерство вооружённых сил Франции, отмечая, что в результате инцидента есть погибший.

ЧП произошло 17 ноября, группа солдат проводила сводные учения. На высоте Пюже-сюр-Аржан военнослужащие пересекали железнодорожное полотно в тот момент, когда проходил поезд, говорится в заявлении главы оборонного ведомства страны Себастьяна Лекорню.

Один военнослужащий скончался на месте. Два человека были ранены, их срочно госпитализировали. Другого пострадавшего эвакуировали в шоковом состоянии.

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Ранее сообщалось, что вертолёт сирийской армии разбился в районе города Хама, экипаж погиб. Об этом сообщает SANA со ссылкой на Минобороны страны. По информации агентства, несчастный случай произошёл из-за технической неисправности.

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Дмитрий Алексиевич

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