Скорая помощь увезла петербурженку после примерки обуви в купчинском ТРК

В Петербурге женщина попала в больницу после примерки обуви в торговом центре. Примечательной историей поделилась с "Фонтанкой" сама покупательница.

Она рассказала, что отправилась за новой обувью в ТРК "Международный". В одном магазине была найдена подходящая модель, которую женщина и решила примерить.

"Взяла закрытую коробку, надела один — и мне в пятку вошёл гвоздь. Он торчал внутри со стороны каблука", — сказала пострадавшая.

Работники магазина, которые удивились не меньше покупательницы, вызвали скорую. Медики оказали женщине помощь и оформили больничный. Петербурженка жалуется, что у неё до сих пор продолжает болеть нога. После выздоровления потерпевшая планирует обратиться в суд.