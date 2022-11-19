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18 ноября, 22:23
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Скорая помощь увезла петербурженку после примерки обуви в купчинском ТРК

В Петербурге женщина попала в больницу после примерки обуви в торговом центре. Примечательной историей поделилась с "Фонтанкой" сама покупательница.

Она рассказала, что отправилась за новой обувью в ТРК "Международный". В одном магазине была найдена подходящая модель, которую женщина и решила примерить.

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"Взяла закрытую коробку, надела один — и мне в пятку вошёл гвоздь. Он торчал внутри со стороны каблука", сказала пострадавшая.

Работники магазина, которые удивились не меньше покупательницы, вызвали скорую. Медики оказали женщине помощь и оформили больничный. Петербурженка жалуется, что у неё до сих пор продолжает болеть нога. После выздоровления потерпевшая планирует обратиться в суд.

Ранее Лайф писал, что ношение узкой обуви, капроновых носков и колготок, склеивающих пальцы, приводит к боли в пояснице, а впоследствии — к искривлению позвоночника и изменению походки. Об этом рассказала фитнес-тренер Мария Блинова.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Метцель

Юлия Коновалова

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