Власти США заподозрили в отмывании денег через помощь Украине

Член Палаты представителей Конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин обвинила власти страны в отмывании денег через финансовую помощь другим государствам. Об этом она заявила в интервью экс-советнику бывшего президента США Дональда Трампа Стиву Бэннону, опубликованному в социальной сети Truth Social.

"Позвольте мне рассказать, Стив, как происходит отмывание денег. Это в деньгах на помощь, которые идут в те страны, где идёт война", — сказала Грин.

Политик считает, что американцы имеют право знать, куда идут выделяемые Вашингтоном средства. Грин также отметила, что для установки контроля за выделяемыми средствами её партия представила в Конгресс проект резолюции о проведении аудита финансовой помощи Украине.