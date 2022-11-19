Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 ноября, 22:49

Власти США заподозрили в отмывании денег через помощь Украине

Конгрессвумен Грин обвинила американские власти в отмывании денег путём поддержки других стран

Член Палаты представителей Конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин обвинила власти страны в отмывании денег через финансовую помощь другим государствам. Об этом она заявила в интервью экс-советнику бывшего президента США Дональда Трампа Стиву Бэннону, опубликованному в социальной сети Truth Social.

"Позвольте мне рассказать, Стив, как происходит отмывание денег. Это в деньгах на помощь, которые идут в те страны, где идёт война", сказала Грин.

Политик считает, что американцы имеют право знать, куда идут выделяемые Вашингтоном средства. Грин также отметила, что для установки контроля за выделяемыми средствами её партия представила в Конгресс проект резолюции о проведении аудита финансовой помощи Украине.

Республиканцы потребовали от Блинкена отчёта о финансовых делах демократов с Украиной

Республиканцы потребовали от Блинкена отчёта о финансовых делах демократов с Украиной

Лайф напоминает, Грин ранее сообщила о внесении республиканцами в Конгресс проекта об аудите помощи Украине. За законопроект высказались также десять её однопартийцев.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / MICHAEL REYNOLDS

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров