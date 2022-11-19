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18 ноября, 23:34

Вашингтон обвинил Москву в отказе от переговоров по заключённым

Белый дом заявил об отказе России от серьёзных переговоров по обмену заключёнными

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Москва вопреки публичным заявлениям отказывается вести серьёзные переговоры относительно обмена заключёнными.

"Действия российских властей противоречат тому, что они публично заявляли", — сказала Жан-Пьер на брифинге для журналистов, передаёт РИА "Новости".

Таким образом представитель американской администрации ответила на вопрос о переговорах Соединённых Штатов и России по обмену осуждёнными.

В США ищут альтернативные пути обмена заключёнными с Россией

В США ищут альтернативные пути обмена заключёнными с Россией

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что российская сторона готова обсуждать с США обмен осуждёнными гражданами, но без лишней шумихи. Дипломат подчеркнул, что для Москвы важно обсуждать данную проблему "в рамках того канала, который был согласован президентами России и США".

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Дмитрий Алексиевич
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