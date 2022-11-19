Вашингтон обвинил Москву в отказе от переговоров по заключённым

"Действия российских властей противоречат тому, что они публично заявляли", — сказала Жан-Пьер на брифинге для журналистов, передаёт РИА "Новости".

Таким образом представитель американской администрации ответила на вопрос о переговорах Соединённых Штатов и России по обмену осуждёнными.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что российская сторона готова обсуждать с США обмен осуждёнными гражданами, но без лишней шумихи. Дипломат подчеркнул, что для Москвы важно обсуждать данную проблему "в рамках того канала, который был согласован президентами России и США".