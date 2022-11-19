При ударах по объектам ВПК в Запорожье поражён склад боеприпасов ВСУ

Военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Запорожье, а также нанесли удар по производственным цехам на территории завода "Мотор Сич", в которых осуществлялся ремонт авиатехники. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"По предварительной информации, ракетными ударами в Шевченковском районе города Запорожье поражён склад боеприпасов боевиков ВСУ, а также производственные цеха ремонта авиатехники на территории завода "Мотор Сич", в которых производились авиадвигатели АИ-450 и комплектующие для беспилотников", — написал Рогов в своём аккаунте в Telegram.

Такие детали устанавливают на турецкие беспилотники "Байрактар" и Akinci, отметил Рогов. На предприятии собирались также двигатели для военных самолётов и вертолётов и вёлся ремонт боевой техники ВСУ.