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18 ноября, 23:21

При ударах по объектам ВПК в Запорожье поражён склад боеприпасов ВСУ

Рогов: В результате взрывов в Запорожье поражён склад боеприпасов ВСУ

Военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Запорожье, а также нанесли удар по производственным цехам на территории завода "Мотор Сич", в которых осуществлялся ремонт авиатехники. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"По предварительной информации, ракетными ударами в Шевченковском районе города Запорожье поражён склад боеприпасов боевиков ВСУ, а также производственные цеха ремонта авиатехники на территории завода "Мотор Сич", в которых производились авиадвигатели АИ-450 и комплектующие для беспилотников", — написал Рогов в своём аккаунте в Telegram.

Такие детали устанавливают на турецкие беспилотники "Байрактар" и Akinci, отметил Рогов. На предприятии собирались также двигатели для военных самолётов и вертолётов и вёлся ремонт боевой техники ВСУ.

В Винницкой области под удар попал объект критической инфраструктуры

В Винницкой области под удар попал объект критической инфраструктуры

Ранее, напомним, глава подконтрольной Киеву Запорожской областной государственной администрации Александр Старух сообщал, что в Запорожье под удар попал объект промышленной инфраструктуры.

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VK / Минобороны России

Дмитрий Алексиевич

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