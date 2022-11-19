В Турции призвали НАТО ударить по Украине после ЧП с ракетой в Польше
Evrensel: Против Украины из-за атаки Польши следовало применить пятую статью устава НАТО
Турецкий журналист Юджель Оздемир заявил, что НАТО следовало бы применить против Украины вооружённые силы из-за ЧП с украинскими ракетами в Польше.
"Когда стало ясно, что ракеты были запущены с территории Украины, НАТО в нормальных условиях должно было задействовать пятую статью устава против Киева, который атаковал его члена — Польшу. Однако ожидать подобных действий НАТО нереалистично", — написал он в колонке для Evrensel.
Публицист высказал мнение, что украинская армия намеренно совершила антироссийскую провокацию, запустив ракеты в сторону Польши. Но план Киева провалился, когда президент США Джо Байден получил информацию с самолёта НАТО, который зафиксировал место запуска ракеты. Действия Киева ослабили позиции сторонников военного конфликта на Украине, полагает журналист.
Напомним, 15 ноября стало известно, что две ракеты упали на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. В результате погибло два человека. В Киеве обвиняли в этом Россию. Однако в Минобороны РФ уточнили, что данные снаряды — это украинские С-300. США и власти Польши согласились с этой версией.