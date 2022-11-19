В Турции призвали НАТО ударить по Украине после ЧП с ракетой в Польше

Турецкий журналист Юджель Оздемир заявил, что НАТО следовало бы применить против Украины вооружённые силы из-за ЧП с украинскими ракетами в Польше.

"Когда стало ясно, что ракеты были запущены с территории Украины, НАТО в нормальных условиях должно было задействовать пятую статью устава против Киева, который атаковал его члена — Польшу. Однако ожидать подобных действий НАТО нереалистично", — написал он в колонке для Evrensel.

Публицист высказал мнение, что украинская армия намеренно совершила антироссийскую провокацию, запустив ракеты в сторону Польши. Но план Киева провалился, когда президент США Джо Байден получил информацию с самолёта НАТО, который зафиксировал место запуска ракеты. Действия Киева ослабили позиции сторонников военного конфликта на Украине, полагает журналист.