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19 ноября, 00:28

В Турции призвали НАТО ударить по Украине после ЧП с ракетой в Польше

Evrensel: Против Украины из-за атаки Польши следовало применить пятую статью устава НАТО

Турецкий журналист Юджель Оздемир заявил, что НАТО следовало бы применить против Украины вооружённые силы из-за ЧП с украинскими ракетами в Польше.

"Когда стало ясно, что ракеты были запущены с территории Украины, НАТО в нормальных условиях должно было задействовать пятую статью устава против Киева, который атаковал его члена — Польшу. Однако ожидать подобных действий НАТО нереалистично", — написал он в колонке для Evrensel.

Публицист высказал мнение, что украинская армия намеренно совершила антироссийскую провокацию, запустив ракеты в сторону Польши. Но план Киева провалился, когда президент США Джо Байден получил информацию с самолёта НАТО, который зафиксировал место запуска ракеты. Действия Киева ослабили позиции сторонников военного конфликта на Украине, полагает журналист.

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Напомним, 15 ноября стало известно, что две ракеты упали на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. В результате погибло два человека. В Киеве обвиняли в этом Россию. Однако в Минобороны РФ уточнили, что данные снаряды — это украинские С-300. США и власти Польши согласились с этой версией.

Обложка ©

Flickr

Юлия Коновалова

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