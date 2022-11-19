Болгарский генерал поделился своей версией провокации с украинской ракетой

Задачей ЧП с ракетами в Польше могла быть дискредитация идеи диалога между Россией и Украиной. Таким мнением поделился болгарский генерал Тодор Бояджиев.

"Цель инцидента на территории Польши — с самого начала скомпрометировать переговоры. Чтобы их не было, пальба продолжалась, а кто-то копил миллионы — от продажи газа и нефти или от продажи оружия", — предположил генерал в интервью с порталом Dnes.dir.bg.

Бояджиев заявил, что отрицательно относится к решению Болгарии помогать Украине поставками оружия, так как это, по его словам, не в интересах страны. Генерал призвал Софию стать посредником между Москвой и Киевом, однако в данный момент, считает он, Болгария выполняет роль "противника и врага" России.