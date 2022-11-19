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19 ноября, 01:22

Упавшая в Польше ракета вбила клин между Западом и Зеленским

NYT: Зеленский поссорился с Западом из-за разногласий в оценке инцидента с ракетой в Польше

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и Западом произошёл разлад, а случилось это в результате разногласий в оценке ЧП с ракетами в Польше. Об этом в статье для New York Times написал обозреватель Карли Олсон.

В публикации он отмечает, что эта ситуация оказалась редким примером публичной полемики между Киевом и его союзниками, включая Вашингтон.

Автор напомнил, что украинский президент продолжает утверждать, что Киев непричастен к этому инциденту. Такая позиция расходится с заявлениями НАТО и американской стороны о принадлежности ракеты украинской системе ПВО.

Напомним, ряд украинских и западных политиков обвинили Россию в том, что якобы её ракета упала на территорию польского посёлка Пшеводов, граничащего с Украиной. Однако с этой версией не согласились Пентагон и президент США Джо Байден. Между тем Владимир Зеленский продолжил настаивать, что упавшая на востоке Польши ракета не была украинской, однако спустя всего считаные часы внезапно усомнился, что упавшие в Польше ракеты могут принадлежать российской стороне.

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Flickr

Дмитрий Алексиевич

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