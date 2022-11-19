Упавшая в Польше ракета вбила клин между Западом и Зеленским

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и Западом произошёл разлад, а случилось это в результате разногласий в оценке ЧП с ракетами в Польше. Об этом в статье для New York Times написал обозреватель Карли Олсон.

В публикации он отмечает, что эта ситуация оказалась редким примером публичной полемики между Киевом и его союзниками, включая Вашингтон.