Упавшая в Польше ракета вбила клин между Западом и Зеленским
NYT: Зеленский поссорился с Западом из-за разногласий в оценке инцидента с ракетой в Польше
Между президентом Украины Владимиром Зеленским и Западом произошёл разлад, а случилось это в результате разногласий в оценке ЧП с ракетами в Польше. Об этом в статье для New York Times написал обозреватель Карли Олсон.
В публикации он отмечает, что эта ситуация оказалась редким примером публичной полемики между Киевом и его союзниками, включая Вашингтон.
Автор напомнил, что украинский президент продолжает утверждать, что Киев непричастен к этому инциденту. Такая позиция расходится с заявлениями НАТО и американской стороны о принадлежности ракеты украинской системе ПВО.
Напомним, ряд украинских и западных политиков обвинили Россию в том, что якобы её ракета упала на территорию польского посёлка Пшеводов, граничащего с Украиной. Однако с этой версией не согласились Пентагон и президент США Джо Байден. Между тем Владимир Зеленский продолжил настаивать, что упавшая на востоке Польши ракета не была украинской, однако спустя всего считаные часы внезапно усомнился, что упавшие в Польше ракеты могут принадлежать российской стороне.