Северная Корея запустила ракету "Хвасон-17" под руководством Ким Чен Ына
КНДР 18 ноября запустила межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) типа "Хвасон-17". Как сообщает ЦТАК, запуском лично руководил северокорейский лидер Ким Чен Ын.
"МБР нового типа "Хвасон-17", запущенная в Пхеньянском международном аэропорту, летела 4135 секунд, дальность полёта составила 998 км, а максимальная высота — 6 040,9 км. Товарищ Ким Чен Ын руководил на месте испытательным запуском МБР", — говорится в материале ЦТАК.
В публикации агентства отмечается, что если враги будут продолжать угрожать, слишком часто ввозя ядерные ударные средства, то северокорейское правительство будет решительно отвечать на ядерное оружие своими ядерными средствами.
Ракета, о которой идёт речь, в Японии классифицирована как межконтинентальная. Она пролетела около тысячи километров по крутой траектории при максимальной высоте 6000 километров и упала примерно в 200 километрах к западу от японского острова Хоккайдо. Японское Минобороны полагает, что при запуске по обычной траектории такой боеприпас способен преодолеть более 15 000 километров и достичь континентальной части США.
Напомним, межконтинентальная баллистическая ракета, запущенная КНДР в рамках очередных испытаний, упала в исключительной экономической зоне Японии. В Токио уверены, что при обычной траектории полёта она могла бы достичь США.
ТАСС / ЕРА / KIMIMASA MAYAMA