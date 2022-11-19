Северная Корея запустила ракету "Хвасон-17" под руководством Ким Чен Ына

В публикации агентства отмечается, что если враги будут продолжать угрожать, слишком часто ввозя ядерные ударные средства, то северокорейское правительство будет решительно отвечать на ядерное оружие своими ядерными средствами.

Ракета, о которой идёт речь, в Японии классифицирована как межконтинентальная. Она пролетела около тысячи километров по крутой траектории при максимальной высоте 6000 километров и упала примерно в 200 километрах к западу от японского острова Хоккайдо. Японское Минобороны полагает, что при запуске по обычной траектории такой боеприпас способен преодолеть более 15 000 километров и достичь континентальной части США.